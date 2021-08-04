РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 авг. Руководством МУЖКП «Котельники» было принято решение об оборудовании канализационных насосных станций газоконверторами, сообщает пресс-служба администрации города.

В организации производственного процесса приема стоков немаловажное значение имеет обеспечение безопасных условий труда персонала, занимающегося обслуживанием и эксплуатацией канализационных сетей, а также соблюдение требований экологической безопасности и защиты окружающей среды.

Во всех сточных водах, в результате биологического распада отходов жизнедеятельности, выделяются токсичные газы, а также имеет место недостаточное количество кислорода в канализационных сооружениях. Помимо всех этих негативных факторов, вокруг зданий канализационно-насосных станций присутствует специфический запах, который при наличии ветра распространяется в жилой сектор города.

В связи с этим руководством МУЖКП «Котельники» было принято решение об оборудовании канализационных насосных станций газоконверторами, которые позволят не только очистить воздух от крайне неприятных запахов, но и существенно снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

Газоконвертор фирмы «Ятаган» уже установлен в канализационной насосной станции №2, расположенной на Покровском проезде. Специалистами предприятия выполнен монтаж аналогичного газоконверторного оборудования и в КНС-1 в микрорайоне Белая Дача. В планах предприятия обеспечение данными приборами очистки воздуха всех КНС городского округа Котельники.