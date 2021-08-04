РИАМО - 4 авг. С 2014 года было построено и реконструировано 22 объекта олимпийского комплекса «Лужники», сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы продолжаем развитие главного спортивного парка страны. В этом году олимпийский комплекс отметил 65-летие. С 2014 года мы построили и реконструировали 22 объекта, в числе которых и БСА «Лужники», ставшая главной ареной ЧМ-2018 по футболу. Сейчас в процессе строительства и реконструкции на территории кластера находятся 11 объектов», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что на территории кластера «Лужники» продолжается строительство крупнейшего в Европе теннисного центра, ледового дворца «Кристалл», а также реконструируется универсальный спортзал «Дружба».