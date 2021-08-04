РИАМО - 4 авг. До конца 2021 года в столице планируется открыть 9 новых станций Большой кольцевой линии и станцию метро «Каховская» после реконструкции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«До конца года мы откроем еще 9 новых станций БКЛ и станцию «Каховская» после реконструкции. Работы на всех станциях находятся в завершающей стадии — продолжаются отделочные работы, тестирование инженерных систем, идут работы по благоустройству вокруг станций», — сказал Бочкарев журналистам.

Он добавил, что до конца 2023 года планируется построить 58 км линий метрополитена и открыть для пассажиров 24 станции. Для обслуживания составов необходимо построить еще 3 депо.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что Большая кольцевая линия московского метро построена уже на 84%, а проходка тоннелей выполнена на 97%.

С 2011 года в столице введено в эксплуатацию 309 км линий, 150 станций, 3 дополнительных вестибюля столичного метро, Московского центрального кольца и диаметров, а также 11 электродепо.

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