РИАМО - 4 авг. В рамках программы «100 бань Подмосковья», которая действует в Московской области, в 2021 году будет отремонтировано 9 городских бань. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода Московской области Сергей Воскресенский.

«До конца текущего года наше министерство совместно с муниципалитетами планирует отремонтировать 9 бань в 5 городских округах Подмосковья. Первым проектом будет баня в Зарайске. Она самая крупная – 2,8 тыс. метров. Надеемся, что этот комплекс станет не только объектом, где можно помыться и оздоровиться, но и частью досуга - еще одним центром привлечения туристов в город Зарайск», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, все остальные банные объекты также будут отремонтированы с использованием субсидии из бюджета Московской области.

«Правительство Подмосковья выделило на восстановление бани в Зарайске более 28,7 млн рублей. Средства бюджета муниципального образования составят свыше 5,5 млн рублей», - отметил Воскресенский.

Министр напомнил, что в Подмосковье для отдельных категорий граждан – ветеранов войн, пенсионеров, инвалидов и членов многодетных семей на банные услуги предусмотрены льготные тарифы.