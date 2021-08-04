РИАМО - 4 авг. Житель подмосковного Волоколамска Данила Садовский получил грант в размере 760 тыс. рублей на развитие своего проекта, этим летом он представлял Подмосковье на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На форуме Садовский выступил с проектом «Soft Skills», реализация которого предполагает развитие актуальных и современных молодежных направлений для молодежи Волоколамского округа. Например, ораторское мастерство, продвижение в социальных сетях, навыки публичных выступлений и командообразование.

Также в рамках реализации проекта запланировано проведение молодежного образовательного форума на территории Волоколамского округа.

Всего участникам четвертой смены форума «Политика: новые вызовы», проводимого при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» было выделено почти 9 млн рублей на реализацию заявленных проектов.