РИАМО - 4 авг. На факультете журналистики МГУ на Моховой лице в столице в кабинете президента факультета Ясена Засурского планируют открыть мемориальный музей, сообщила декан журфака Елена Вартанова.

«Ученым советом принято решение в вашем кабинете, в вашем любимом доме на Моховой будет сделан мемориальный кабинет и музей», - сказала Вартанова в ходе церемонии прощания.

Она отметила, что самым талантливым студентам будут выплачивать стипендию имени Ясена Засурского.

Церемония прощания с Засурским проходить во дворе здания журфака на Моховой улице. Попрощаться с ним пришли родственники и близкие, коллеги, друзья и многочисленные студенты. Церемония будет проходить до 13:30.

Засурский умер на 92-м году жизни в столице. Он трудился на журфаке МГУ с момента его основания в 1952 году, возглавлял факультет в 1965-2007 годах.