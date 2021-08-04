РИАМО - 4 авг. Неадекватный обнаженный мужчина напал сотрудника ГИБДД в Таганском районе столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на Николоямской улице. Майор полиции заметил на дороге бегающего мужчину без одежды в состоянии алкогольного опьянения.

«На требование сотрудника покинуть проезжую часть неизвестный не реагировал, и стал препятствовать законным требованиям сотрудника полиции», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина матом оскорблял правоохранителя, после чего ударил его в голову. В итоге неадеквата заковали в наручники и доставили в отдел полиции.