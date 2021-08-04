РИАМО - 4 авг. С начала 2021 года в столице было введено 11 детских садов, ​6 школ, 3 объекта здравоохранения, ​10 спортивных и 2 культурных объекта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Возведение социальных объектов ведется в Москве опережающими темпами. Львиная доля соцобъектов приходится на долю инвесторов», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что по показателю пешеходной доступности школ и детских садов Москва опережает Нью-Йорк и Лондон.

«Социальные объекты стали ближе к горожанам в 75% районов. В общей сложности с 2011 года с учетом 7 месяцев 2021 года было введено 313 детских садов, 116 школ, 102 объекта здравоохранения, 146 спортивных сооружений и 57 объектов культуры», - добавил Андрей Бочкарев.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>