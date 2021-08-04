РИАМО - 4 авг. Как минимум 4 тыс. врачей смогут воспользоваться льготой по предоставлению бесплатного земельного участка под строительство жилья в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

«Возможно, их будет больше. Будем надеяться, что эта мера поддержки будет востребована», - добавила Стригункова.

Получить участок может врач, который ранее не получал льготных земельных участков. Если медработник приобрел ранее землю самостоятельно, он может претендовать на льготу.

«Если врач является многодетным и как многодетный уже был обеспечен земельным участком, второй раз он получить такую поддержку не сможет. У нас любая мера поддержки реализуется один раз по какому-то одному направлению», - пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Предоставляемый участок будет подключен к свету и имеет доступ к дороге. Остальные инженерные коммуникации обустраивает владелец.

Закон о предоставлении земли врачам Подмосковья на безвозмездной основе был подписан губернатором региона Андреем Воробьевым. Врачи могут получить землю для строительства жилья и личного подсобного хозяйства в одном из муниципалитетов области, где наблюдается дефицит медицинских кадров.

После строительства дома участок можно оформить в собственность. Подать заявку на предоставление льготы можно в течение срока действия закона – 5 лет.

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