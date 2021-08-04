РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в мошенничестве 28-летнего приезжего из Новосибирской области, который обманным путем получил более 10 миллионов рублей от 92-летнего жителя Подольска, сообщает «МВД МЕДИА».

Оперативники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск совместно с коллегами из УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве. Предварительно установлено, что на мобильный телефон 92-летнего жителя Подольска поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он сообщил пенсионеру, что с его счета пытаются похитить деньги. Под этим предлогом злоумышленник убедил пожилого человека снять все сбережения, чтобы передать их в службу безопасности кредитно-финансовой организации.

Мужчина дважды обращался в банк, получал наличные деньги и оба раза по указанию звонившего отдавал их незнакомцам, которые ожидали его в условных местах и называли кодовое слово. Сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

Сотрудники полиции установили личность одного из подозреваемых в преступлении и задержали его на территории Санкт-Петербурга. По словам 28-летнего приезжего из Новосибирской области, он выполнял роль курьера. Согласно полученным от неизвестного лица через интернет-мессенджер инструкциям, молодой человек взял у пенсионера деньги и привез их к одному из московских торговых центров. В качестве платы за свои услуги он взял часть полученных средств, а остальное оставил в пакете возле служебного входа.

"В ходе обысков по месту временного проживания фигуранта полицейские изъяли 17 мобильных телефонов, 41 банковскую карту, а также часть похищенных денежных средств и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание всех участников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.