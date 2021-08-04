РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали рецидивиста, подозреваемого в краже мобильного телефона у мужчины на автобусной остановке, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что на автобусной остановке на улице Заводской в микрорайоне Климовск неизвестный похитил его мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила 14 тыс. рублей.

Сотрудники Климовского отдела полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, у которого изъяли похищенное имущество.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.