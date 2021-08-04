РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Диспетчеры ЕДС в Балашихе за июль оформили и проконтролировали исполнение 3 070 заявок, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Свыше 980 звонков было принято диспетчерами службы от жителей Балашихи, порядка 450 обращений поступило через сайт и мобильное приложение.

833 заявки касались работы сантехники, 272 звонка поступили с жалобами на электроснабжение, 291 – на состояние жилого фонда, 237 – на санитарное содержание. 171 заявка касалась организационно-претензионной работы.

За отчетный период обратной связью исполнено и закрыто более 56% заявок.

Служба работает круглосуточно без выходных, а обратиться можно несколькими способами – через форму на сайте по телефону: 8(499)929-99-99, через мобильное приложение «ЕДС Балашиха» (доступно в App Store и Google Play).