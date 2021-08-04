РИАМО - 4 авг. В столице с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию 7 млн кв. м недвижимости, из которых 3,5 млн «квадратов» — жилье, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы в середине года фактически из 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости разного назначения практически ввели 7 миллионов квадратных метров. Из них 3,5 миллионов — это жилье», — сказал Бочкарев журналистам.

Он подчеркнул, что полугодовая программа по строительству в столице уже перевыполнена.

Ранее Бочкарев сообщал, что лидерами по числу проектируемых и строящихся жилых домов по программе реновации являются Восточный, Северный и Юго-Восточный округа Москвы.