РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Тренировки по Kangoo Jumps будут проходить в парке Талалихина Подольска со вторника по пятницу, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В парке Талалихина начались занятия по Kangoo Jumps. С помощью таких тренировок можно добиться невероятных результатов всего за пару месяцев. Через две недели регулярных занятий можно заметить не только, как улучшилось физическое состояние, но и как преображается фигура. Занятия в парке будут проходить на балюстраде, недалеко от танцевальной веранды, по вторникам и четвергам в 10:00, а также по средам и пятницам в 20:00.

Для занятия необходимо забронировать и оплатить аренду кенго-ботинок, их стоимость 250 рублей. Узнать подробности или записаться можно по телефону: 8(977)339-58-57.