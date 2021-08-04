РИАМО - 4 авг. Церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Ясеном Засурским проходит во дворе здания факультета на Моховой улице, куда после отпевания в домовом храме мученицы Tатианы при МГУ принесли гроб с усопшим, передает корреспондент РИАМО.

Играет траурная музыка. Гроб установили между главным входом на факультет и памятником Михаилу Ломоносову под синим траурным тентом.

Попрощаться с Засурским можно будет до 13:30. Затем его похоронят на Троекуровском кладбище в столице.

Засурский скончался на 92-м году жизни в Москве. Он работал на журфаке МГУ с момента его основания в 1952 году. А также возглавлял факультет в 1965-2007 годах.

Засурский является автором или соавтором около 300 научных трудов, создал ряд дисциплин, которые изучают будущие журналисты.