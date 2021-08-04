РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 авг. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 517 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 391 548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 326 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 321 323 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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4 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4302 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии болезнь победили 1 374 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 589 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 517 больных. В Москве - 2 502.

- Ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Активный ингредиент растения может вступать в реакцию с S‑белком коронавируса.

- Около 42 тыс пожилых москвичей получили наборы «С заботой о здоровье». Жители Северо‑Восточного округа стали самыми активными участниками акции.

- Стало известно, когда доноры смогут сдавать кровь после вакцинации от Covid‑19. В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации населения.

- Попова назвала ситуацию с Covid‑19 в России напряженной: