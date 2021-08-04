РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. В городском округе Мытищи состоялось очередное заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщается на сайте администрации горокруга.

На мероприятии был заслушан отчет «О работе МБУ МЦ «Импульс» по организации досуга и занятости молодежи, входящей в «группу риска». Также был рассмотрен ряд важных контрольных вопросов: информация отделения новорожденных ГБУЗ МО «МГКБ» о необходимости постановки на контроль и оказания медико-социальной помощи матерям и новорожденным детям; положение дел в семьях, где дети изъяты и находятся в государственных учреждениях.

По 2 детям принято решение о возвращении в семьи. По одному ребенку принято решение отложить вопрос возвращения в семью на месяц в связи с невыполнением матерью некоторых рекомендаций комиссии. В ходе заседания рассмотрено 73 персональных дела, 36 из которых на несовершеннолетних.