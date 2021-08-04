РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 авг. В подмосковном Домодедове 20-21 августа пройдет X международный мотофестиваль Biker brothers festival, сообщает комитет по туризму Московской области.

Гостей ждет насыщенная программа. За музыку будут отвечать трибьют-группы Rammstein, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers, AC/DC и Джими Хендрикса. Хедлайнером фестиваля выступит трибьют-группа Metallica, которая представит программу с симфоническим оркестром.

Также на мероприятии представят новинки мототехники в выставочном пространстве фестиваля. Кроме того, в рамках фестиваля состоится конкурс «Мисс Фестиваля», а также бои без правил «Стрелка».

Посетители фестиваля могут насладиться гастрономическими изысками в специальной зоне барбекю и фудкорта и поучаствовать в розыгрыше главного приза фестиваля - мотоцикла Harley-Davidson.

Подробности можно уточнить на официальном сайте фестиваля https://brothers-festival.ru/.