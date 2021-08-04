РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Депутат Подольска взял под личный контроль вопрос с заменой покрытия на спортплощадке по Архивному проезду, сообщается на странице депутата округа Дениса Бесогонова в соцсети «ВКонтакте».

Бесогонов совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем 3 августа провели очередную встречу с жителями домов по Архивному проезду.

В ходе встречи участники обсудили необходимость замены покрытия на спортивной площадке и укрепления ограждения, ремонт фасада дома №7. Остро вопрос стоит и с детской площадкой - там тоже требуется замена элементов, а также с вывозом мусора и уборкой контейнерной площадки. Все поступившие вопросы находятся на личном контроле депутата Бесогонова.