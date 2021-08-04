РИАМО - 4 авг. За минувшие сутки на территории Московской области зафиксировали 1517 случаев коронавирусной инфекции, всего в регионе выявили 391 548 случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Всего в регионе скончались 7326 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Московской области провели свыше 10 млн ПЦР‑исследований на коронавирусную инфекцию с начала пандемии. Жители региона могут пройти ПЦР-исследование на Covid-19 на бесплатной основе, если у них есть симптомы простуды.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122.

Сделать прививки от Covid-19 в Подмосковье можно в поликлинике, торговом центре, МФЦ, СНТ и на предприятиях. Чтобы привиться в поликлинике – нужна предварительная запись. Оформить ее можно через портал «Госуслуги», а также по номеру телефона 122.

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4 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4302 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии болезнь победили 1 374 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 589 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 517 больных. В Москве - 2 502.

- Ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Активный ингредиент растения может вступать в реакцию с S‑белком коронавируса.

- Около 42 тыс пожилых москвичей получили наборы «С заботой о здоровье». Жители Северо‑Восточного округа стали самыми активными участниками акции.

- Стало известно, когда доноры смогут сдавать кровь после вакцинации от Covid‑19. В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации населения.

- Попова назвала ситуацию с Covid‑19 в России напряженной: