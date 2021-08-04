РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Две школы более чем на 2 тыс мест построят в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщил глава городского округа Алексей Спасский в своем Telegram-канале.

«В Павшинской пойме начнется строительство двух школ. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об этом на прошлой неделе в ходе прямой линии на телеканале «360°Подмосковье», - написал Спасский.

Школу на 825 мест разместят на участке между улицами Авангардной и Центральной в районе дома №36, другую школу на 1 350 мест построят на участке в районе домов №№10 и 14 по Красногорскому бульвару. В настоящее время завершается процесс возврата земельных участков в муниципальную собственность.

«Судебные тяжбы длятся уже много лет и вышли на финишную прямую. После регистрации прав собственности мы сможем приступить к разработке проекта и строительству», - добавил Спасский.

Он отметил, что если все пойдет по плану и без задержек, то конкурс на эти работы смогут запустить уже к концу этого года.