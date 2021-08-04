РИАМО - 4 авг. Родственники, друзья, коллеги и многочисленные ученики начали собираться на церемонию прощания с президентом факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ясеном Засурским, передает корреспондент РИАМО.

Церемонию проведут под открытым небом во дворе здания факультета на Моховой улице с 12:00 до 13:30. Отпевание Засурского проходит в домовом храме мученицы Tатианы при МГУ. Из-за сложной ситуации с Covid-19 на отпевании присутствуют только близкие и родные.

«Вся моя жизнь связана с ним, он внимательно преподавал, внимательный был, защищал нас, студентов, заботился. Всегда на равных выступал. Свой среди своих», - рассказал выпускник факультета 1969 года, комментатор Гостелерадио Виктор Старостин.

Как уточнила выпускница того же года, журналист «Сельской жизни» Ольга Акулова, он защищал студентов, которые ездили в 1968 году в Чехословакию.

«Он старался не отчислять студентов, защищал их. Он был прогрессивных взглядов, выезжал за границу, привозил журналы, рассказывал о Джойсе, Курте Воннегуте. <...> Даже подставлял себя с этим вольнодумством. Это был абсолютный пример либерала, демократа. Он был истинным либералом. <...> Светлую память о себе оставил. И ведь всегда казалось, что он просто вечен», - сказала Акулова.

Соболезнования по поводу кончины президента факультета журналистики МГУ можно направлять на электронную почту referent@smi.msu.ru. Все полученные письма опубликуют на странице памяти Засурского.

Президента факультета журналистики МГУ планируют похоронить на Троекуровском кладбище в столице.

Засурскому был 91 год. Он скончался в Москве.

На журфаке МГУ Засурский работал с момента основания факультета в 1952 году, а возглавлял его с 1965 по 2007 годы. Он создал важные научные дисциплины факультета по истории зарубежной литературы и журналистики, а также современным зарубежным СМИ. Еще он стал автором или соавтором прядка 300 научных трудов.