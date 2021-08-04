РИАМО - 4 авг. Для того, чтобы получить бесплатный участок под строительство дома в Подмосковье, врач должен проработать в медучреждениях области не менее 3 лет, сообщила заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«У нас есть определенные ограничения по времени работы. Медицинский работник должен иметь 3-летний стаж работы в Московской области», — сказала Стригункова.

При этом засчитывается не только период работы в муниципалитете, где специалист хочет получить землю, но и в любом округе региона.

«Для получения услуги достаточно предоставить копию паспорта и информацию о месте работы. Если человек подходит под критерии, установленные законом, никаких дополнительных документов собирать не нужно», — разъяснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Для оформления участка в собственность необходимо построить на земле дом в течение 6 лет.

«Мы всегда за добросовестное использование земельного участка. Если человек начал строительство дома и по каким-то причинам его не закончил, но мы видим, что уже стоит «коробка» и что-то недоделано, естественно, что участок никто отбирать не будет. Дом дадут достроить», — подчеркнула Адигамова.

Она добавила, если на участке недобросовестный владелец ничего делать не будет, то землю могут изъять. Участок должен использоваться целевым образом.

Врачи, участвовавшие в программе «Земский доктор», тоже могут претендовать на предоставление бесплатного участка земли в одном из муниципалитетов Подмосковья.

Закон о безвозмездном предоставлении земли врачам Подмосковья для строительства жилья и личного подсобного хозяйства подписал 8 июня губернатор Московской области. Медработникам предоставят участки площадью от 10 до 15 соток. Землю можно получить только в том муниципалитете, где врач работает. Подать заявление на получение участка можно на портале госуслуг региона.