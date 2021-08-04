РИАМО - 4 авг. За минувшие сутки в Москве умерли 76 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус, сообщает оперштаб столицы.

Всего в городе скончались 25 926 Covid-пациентов.

В Москве с начала пандемии было выявлено 1 516 394 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 1 374 447 человек.

В городе можно сделать бесплатную прививку от Covid-19. Вакцинацию проводят в поликлиниках и выездных пунктах, расположенных в популярных среди горожан общественных местах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряженной, хотя наблюдается снижение темпа прироста выявляемых случаев.

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Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4302 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии болезнь победили 1 374 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 589 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 517 больных. В Москве - 2 502.

- Ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Активный ингредиент растения может вступать в реакцию с S‑белком коронавируса.

- Около 42 тыс пожилых москвичей получили наборы «С заботой о здоровье». Жители Северо‑Восточного округа стали самыми активными участниками акции.

- Стало известно, когда доноры смогут сдавать кровь после вакцинации от Covid‑19. В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации населения.

- Попова назвала ситуацию с Covid‑19 в России напряженной: