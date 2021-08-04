Единый день голосования: кого и как будут выбирать россияне в сентябре 2021 года

Когда состоятся выборы
В 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября. Однако по решению Центральной избирательной комиссии выборы будут проходить три дня — с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 по местному времени на избирательных участках и на дому.
Подсчет голосов в первые два дня производить не будут — бюллетени, извлеченные из ящиков в эти дни, сотрудники избирательных комиссий должны будут запечатать в пакеты и убрать в сейфы.
В этом году не будет голосования на придомовых территориях, которое применяли во время голосования по поправкам в Конституцию. В связи с трехдневным голосованием отменен и «день тишины» — день накануне голосования, в который запрещена агитация.
Также в этом году не будет массовой трансляции видео с участков — в реальном времени за голосованием на служебном портале смогут следить лишь кандидаты, партии, избиркомы и наблюдатели в общественных штабах. Видеотрансляция будет длиться непрерывно в течение трех суток.
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Кого выбирают
В единый день голосования 19 сентября в стране пройдут различные выборные кампании. Россияне определят депутатов Государственной думы восьмого созыва. В девяти субъектах выберут глав регионов в ходе прямого голосования — речь идет о Хабаровском крае, Мордовии, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, и Тверской областях, а также о Чечне и Тыве. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав субъектов выберут депутаты законодательных собраний. Также в 39 субъектах России граждане выберут депутатов законодательных органов государственной власти.
В нескольких районах столицы будут выбирать депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов, а в Подмосковье — депутатов Московской областной думы.
Как проголосовать на выборах
Граждане России могут проголосовать на предстоящих выборах несколькими способами:
- лично в избирательном участке с 17 по 19 сентября по месту постоянной регистрации;
- лично в избирательном участке с 17 по 19 сентября по месту пребывания — для этого нужно подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги», в центре «Мои документы» или в территориальной или участковой избирательной комиссии;
- на дому с 17 по 19 сентября — для участия в выборах вне помещения для голосования необходимо обратиться в избирком;
- в рамках выездного голосования — 17 и 18 сентября сотрудники избирательных комиссий отправятся к тем, кто проживает на труднодоступных территориях и в населенных пунктах, где нет помещений для голосования;
- онлайн с 17 по 19 сентября в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях — для этого гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории указанных субъектов и подать заявление на онлайн-голосование на портале «Госуслуги» или сайте mos.ru;
- за рубежом на избирательных участках при консульствах и диппредставительствах.
Если гражданин голосует не по месту постоянной регистрации, его исключают из избирательных списков на участке. Таким образом, если человек зарегистрировался на онлайн-голосование, ему не выдадут бумажный бюллетень при посещении участка в дни голосования.
Стоит отметить, онлайн-голосование не является нововведением этого года — ранее жители Москвы, а также Курской, Нижегородской и Ярославской областей уже принимали участие в онлайн-голосовании, в том числе во время голосования по поправкам в Конституцию.
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Кто может проголосовать онлайн в Московском регионе
В этом году совершеннолетние жители столицы, обладающие активным избирательным правом и постоянной регистрацией в Москве, могут проголосовать онлайн. Для участия в голосовании им понадобится учетная запись на mos.ru — ее можно оформить онлайн или же в центрах «Мои документы».
Граждане, зарегистрированные в Подмосковье, принять участие в онлайн-голосовании не смогут.
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Как проголосовать онлайн жителю столицы
Как сообщается на сайте мэра Москвы, чтобы проголосовать дистанционно, нужно до 23:59 13 сентября подать соответствующее заявление на сайте mos.ru.
Чтобы подать заявление, нужно войти в личный кабинет, заполнить форму, ввести код подтверждения из СМС и отправить данные. Заявление зарегистрируют и передадут в ЦИК на проверку. После гражданин получит уведомление о включении в список электронных избирателей в личном кабинете на mos.ru и на электронную почту. Заявление могут отклонить, причину отказа укажут в уведомлении. Если заявление отклонили из-за ошибок, гражданин сможет их исправить и заново подать заявление до 13 сентября. Дополнительную информацию о финальном статусе заявления гражданину направят в личный кабинет на mos.ru, через СМС и по электронной почте после 13 сентября.
Чтобы проголосовать с 17 по 19 сентября, нужно войти в личный кабинет — перед загрузкой электронного бюллетеня гражданин получит СМС-сообщение с цифровым кодом, который нужно ввести в специальное поле для открытия доступа к голосованию.
Получить бюллетень можно с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября. В бюллетене нужно будет поставить галочку и нажать на кнопку «Проголосовать».
В этом году на онлайн-голосовании действует функция «Отложенное решение». Она позволяет заново загрузить бюллетень если, например, случился перебой с интернетом или возникли проблемы с гаджетом. При подсчете результата система учтет только последний выбор голосующего.
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