Единый день голосования: кого и как будут выбирать россияне в сентябре 2021 года

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В 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября. Однако по решению Центральной избирательной комиссии выборы будут проходить три дня — с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 по местному времени на избирательных участках и на дому.

Подсчет голосов в первые два дня производить не будут — бюллетени, извлеченные из ящиков в эти дни, сотрудники избирательных комиссий должны будут запечатать в пакеты и убрать в сейфы.

В этом году не будет голосования на придомовых территориях, которое применяли во время голосования по поправкам в Конституцию. В связи с трехдневным голосованием отменен и «день тишины» — день накануне голосования, в который запрещена агитация.

Также в этом году не будет массовой трансляции видео с участков — в реальном времени за голосованием на служебном портале смогут следить лишь кандидаты, партии, избиркомы и наблюдатели в общественных штабах. Видеотрансляция будет длиться непрерывно в течение трех суток.

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