РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. В подмосковном Щелкове собственникам двух брошенных автомобилей, которые получили уведомления, предписано самостоятельно убрать транспортные средства, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Владельцам необходимо убрать автомобили по следующим адресам: улица Радиоцентр №5, дом 16 — серебристого цвета автомобиль KIA, имеет признаки разукомплектованности; улица Космодемьянская, дом 17к3 — черный автомобиль Volkswagen, имеет признаки разукомплектованности.

Если автомобили останутся на своих местах, администрацией Щелкова будут приняты установленные законом меры по принудительной эвакуации транспортных средств.