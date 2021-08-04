РИАМО - 4 авг. Восемь новых комплексов услуг помогут жителям Подмосковья узнать о положенных им мерах поддержки или льготах в один клик на портале госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В Московской области действует большой пакет льгот для жителей: обеспечение бесплатным проездом, льготными путевками, предоставление субсидий на оплату ЖКУ.

«Наша цель – поддержать тех, кто нуждается в помощи, чтобы они узнали обо всех положенных им мерах поддержки, понимали, куда нужно обращаться, и могли оформить необходимые документы максимально быстро. Для этого мы обновили раздел «Соцподдержка», разделив его на комплексы услуг по жизненным ситуациям: «Скоро в школу», «Безработные», «Инвалидность», «Пенсия», «Многодетная семья» и так далее. К примеру, в комплексе для многодетной семьи доступны 8 услуг соцподдержки, и все они предоставляются на портале госуслуг Подмосковья», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Жители Подмосковья могут воспользоваться 8 комплексами услуг по жизненным ситуациям: «Рождение ребенка» (5 услуг), «Безработные» (9 услуг), «Скоро в школу» (3 услуги), «Инвалидность» (11 услуг), «Многодетная семья» (8 услуг), «Пенсия» (7 услуг), «Малообеспеченная семья» (10 услуг) и «Иные» (49 услуг).

Комплексы услуг доступны на региональном портале по ссылке в разделе «Соцподдержка». Для каждой услуги из комплекса есть подробное описание: где ее можно получить (на портале, в МФЦ или в подразделении Минсоцразвития Подмосковья), какой срок оказания, перечень необходимых документов.

На портале госуслуг региона можно также в режиме онлайн узнать о положенных мерах соцподдержки с помощью экспертной системы по ссылке. По результатам ответов на вопросы экспертной системы формируется перечень мер соцподдержки, за которыми можно обратиться.