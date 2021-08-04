РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. Жителям городского округа Мытищи рассказали об углубленной диспансеризации после перенесенного Covid-19, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В среду в поликлинике №2 состоялся круглый стол с жителями муниципалитета на тему «Новое в медицине».

«Мы находимся в непростых условиях уже более 1,5 года. К сожалению те цифры, которые мы видим ежедневно, нас не радуют и поэтому вопрос медицины у нас выходит на 1-ое место», - сказал председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

В рамках мероприятия заведующая поликлиникой №2 МГКБ Любовь Кикоть рассказала о прохождении диспансеризации после Covid-19.

«Сейчас мы проводим углубленную диспансеризацию больных, перенесших Covid-19. И все лечебные учреждения города в том числе и поликлиника №2 уже оформили расписание работы врачей, которые занимаются диспансеризацией. В рамках исследования, которое состоит из 2 этапов, можно выявить, есть ли у пациента нарушения после перенесенного заболевания и требуется ли дополнительная помощь», - отметила Кикоть.

Она добавила, что записаться на диспансеризацию после перенесения заболевания коронавирусом можно на портале «Госуслуги» в системе ЕМИАС к врачам-терапевтам поликлиник, у которых выставлено специальное расписание для приема именно этой категории пациентов. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС.

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