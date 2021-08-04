РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Холодную воду отключили в ряде домов и учреждений на нескольких улицах подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В Балашихе на улице Чехова, у дома №4 происходит утечка холодного водоснабжения в колодце. Для ее устранения до 12:00 необходимо заменить запорную арматуру Ду 50 мм с отключением холодного водоснабжения.

Под отключение холодной воды попали многоквартирные жилые дома и учреждения на улицах: Московский проезд, дома №№1,3; Комсомольская, дома №№19,17, детский сад №10 «Ласточка»; городской суд; торговые центры и магазины на улице Чехова, дома №№2, 3, 4; прачечная на улице 40 лет Октября, дом №5.

Кроме того, в среду с 9:30 до окончания работ подачу холодной воды временно прекратили в домах №№40, 63 (гимназия №3), 69 (военная прокуратура), 69а (детская школа искусств) в микрорайоне Северный. Это необходимо для переподключения водопроводной сети у дома №40.

Подвоз воды будет обеспечен.