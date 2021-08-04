РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Никто не пострадал в результате возгорания в нежилом здании в микрорайоне Саввино Балашихи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 04:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Савино, улица Безымянная. В 06:40 пожарные ликвидировали возгорание.

В тушении пожара задействовали 19 единиц техники и 64 человека.

Пострадавших нет.