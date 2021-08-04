РИАМО - 4 авг. Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 4302 пациентов, с начала пандемии болезнь победили 1 374 447 человек, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в городе подтвердили 2502 новых случая заражения коронавирусом, в больницы доставили 861 человека. На ИВЛ находятся 455 Covid-пациентов.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 516 394 случая заболевания.

В столице проводится кампания по бесплатной вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе городских поликлиник или в пункте работы выездных бригад медиков в общественных местах.

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Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4302 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии болезнь победили 1 374 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 589 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 517 больных. В Москве - 2 502.

- Ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Активный ингредиент растения может вступать в реакцию с S‑белком коронавируса.

- Около 42 тыс пожилых москвичей получили наборы «С заботой о здоровье». Жители Северо‑Восточного округа стали самыми активными участниками акции.

- Стало известно, когда доноры смогут сдавать кровь после вакцинации от Covid‑19. В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации населения.

- Попова назвала ситуацию с Covid‑19 в России напряженной: