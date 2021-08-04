РИАМО - 4 авг. Есть три способа получения льготной земли под строительство дома или личного подсобного хозяйства для врачей Подмосковья. Прежде всего, медработник может обратиться в администрацию городского округа, в земельное управление, сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
«Второе – можно открыть сайт torgi.gov.ru и посмотреть, какие участки торгуются для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципальных образований региона», — сказала Адигамова.
Третий вариант, если человек сам нашел земельный участок, то он может обратиться на портал госуслуг региона. Там есть две профильные услуги. Врачу нужно будет указать, где он работает и сообщить местоположение земельного участка. Дальше информацию проверит ведомство.
Закон, предусматривающий новую льготу для врачей региона, ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Согласно нововведению, медработники Подмосковья имеют право получить земельный участок в 10-15 соток для строительства дома и личного хозяйства. После возведения на земле жилья участок можно будет оформить в собственность в течение 6 лет.
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