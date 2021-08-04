РИАМО - 4 авг. Есть три способа получения льготной земли под строительство дома или личного подсобного хозяйства для врачей Подмосковья. Прежде всего, медработник может обратиться в администрацию городского округа, в земельное управление, сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«Второе – можно открыть сайт torgi.gov.ru и посмотреть, какие участки торгуются для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципальных образований региона», — сказала Адигамова.

Третий вариант, если человек сам нашел земельный участок, то он может обратиться на портал госуслуг региона. Там есть две профильные услуги. Врачу нужно будет указать, где он работает и сообщить местоположение земельного участка. Дальше информацию проверит ведомство.

«Мы с коллегами сформируем возможный пул, чтобы врачи не отвлекались от своей деятельности, а могли просто выбрать из перечня участок и получить его. Если участок уже сформирован, то его получение займет 15 рабочих дней», — заключила Адигамова.

Закон, предусматривающий новую льготу для врачей региона, ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно нововведению, медработники Подмосковья имеют право получить земельный участок в 10-15 соток для строительства дома и личного хозяйства. После возведения на земле жилья участок можно будет оформить в собственность в течение 6 лет.