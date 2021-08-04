РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 авг. В городском округе Котельники завершаются работы по ремонту станции скорой помощи, который проводится в рамках губернаторской программы, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Преображение станции ждали 13 лет с момента ее открытия. Ранее глава округа Сергей Жигалкин в рамках мероприятия посетил станцию и дал рекомендации по проведению ремонта, учитывая пожелания сотрудников.

На данный момент ремонтные работы находятся в стадии завершения: на полу и стенах уложена плитка, установлены двери, поклеены обои, ведется монтаж сантехнического оборудования и потолка. Также производится ремонт входной группы, идет демонтаж старых пластиковых панелей.

Кроме того, в ходе выполнения ремонта специалисты установят откидной пандус, удлинят ступени. Следующим шагом станет подвал, где расположены душевые кабины и подсобка. Окончание ремонта на станции скорой помощи планируется завершить до 20 августа.​