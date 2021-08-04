РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Жителей городского округа Люберцы 6 августа приглашают принять участие в уборке леса в поселке Красково, сообщает управление по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

В городском округе Люберцы 6 августа пройдет мероприятие по уборке леса в поселке Красково от мусора. Встреча участников по адресу: улица Малая Кореневская, у входа в лес. Начало в 11:00.

К уборке могут присоединиться все желающие. Подрядные организации обеспечат участников необходимым инвентарем: мешками и перчатками.





