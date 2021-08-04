РИАМО - 4 авг. В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 2502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 1 516 394 случая заболевания, сообщает городской оперштаб.

Единственным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Сделать прививку можно в пунктах при поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», а также в передвижных точках на территории общественных пространств мегаполиса.

Ранее центр «Вектор» оценил статистику по заражению Covid‑19 после вакцинации. Через 21 день после прививки вторым компонентом доля заболевших составила 0,66% для «Спутника V», 0,59% - для «ЭпиВакКороны» и 0,27% для «КовиВака».

За сутки на территории России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса, скончались 790 пациентов, полностью выздоровели 20 096 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировано 6 356 784 случая заболевания, умерли 161 715 человек, выздоровели 5 679 842 пациента.

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4 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4302 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии болезнь победили 1 374 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 589 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 517 больных. В Москве - 2 502.

- Ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Активный ингредиент растения может вступать в реакцию с S‑белком коронавируса.

- Около 42 тыс пожилых москвичей получили наборы «С заботой о здоровье». Жители Северо‑Восточного округа стали самыми активными участниками акции.

- Стало известно, когда доноры смогут сдавать кровь после вакцинации от Covid‑19. В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации населения.

- Попова назвала ситуацию с Covid‑19 в России напряженной: