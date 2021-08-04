РИАМО - 4 авг. С 26 по 30 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

В том числе опубликовано 2 закупки на поставку товаров в рамках национального проекта «Образование», 2 закупки на реконструкцию блочно-модульных очистных сооружений в Кашире.

Также были опубликованы 2 закупки на устройство тротуаров, 2 закупки на выполнение комплекса работ по содержанию автодорог регионального или межмуниципального значения для «Мосавтодора».

Кроме того, опубликованы закупки на строительство детского сада на 250 мест в Серпухове, строительство блочно-модульной котельной в Коломне, выполнение работ по замене участка трубопровода теплоснабжения в Солнечногорске.

В том числе на минувшей неделе опубликована закупка областного Минэкологии на оказание услуг по предоставлению материалов в отношении выявленных нарушений правил перевозки отходов строительства, сноса зданий и грунтов.