РИАМО - 4 авг. Адвокат Даниил Лунев считает, что у сбившей 3 детей на пешеходном переходе в столице Валерии Башкировой шансы на изменение меры пресечения очень небольшие, но они будут, если сторона защиты представит суду неопровержимые сведения о невозможности девушки находится в СИЗО. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Например, документ о состоянии здоровья, согласно которому она нуждается в медицинской помощи, а ее дальнейшее нахождение в изоляторе угрожает жизни и здоровью», — добавил Лунев.

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска столицы Вячеслав Демин отметил, что Башкировой сейчас выгоднее находиться под стражей.

Он пояснил, что, несмотря на состояние девушки, все понимают, что условного срока ей никто не даст.

«В данном случае ее пребывание в СИЗО будет считаться как день за полтора, а то и два. Соответственно, при вынесении приговора судьей осуществляется перерасчет срока назначенного и срока реально отбытого за время содержания в изоляторе», — отметил Демин.

Он уточнил, что в случае ожидания приговора в СИЗО у Башкировой появляется шанс при назначении минимального срока наказания выйти из суда в день оглашения приговора с учетом отбытого срока на стадии следствия.

16 июля на пешеходном переходе, расположенном на улице Авиаторов, Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила 3 маленьких детей. Пострадавших доставили в медучреждение, 2 мальчиков не удалось спасти.

Сначала Башкирову отправили под домашний арест, но после смерти двух детей меру пресечение ей изменили на заключение под стражу. В среду суд рассмотрит апелляцию на ее арест.