РИАМО - 4 авг. Врачи 36 специальностей смогут бесплатно получить в пользование земельный участок в одном из 31 муниципалитета Подмосковья, где существует необходимость в специалистах данного профиля, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Это практически половина от всех врачебных специальностей. В первую очередь — терапевты, реаниматологи, анестезиологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи. Мы считаем, что это очень действенная мера, которая позволит нам восполнить дефицит и привлечь кадры из других регионов и ближнего Подмосковья, которые пожелают работать на отдаленных территориях», — сказала Стригункова.

Закон о безвозмездном предоставлении земли в пользование работникам медучреждений Подмосковья для строительства жилья и личного подсобного хозяйства подписал 8 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев. Предполагается выдавать участки площадью 10-15 соток. Их будут передавать врачам.

После строительства дома медработники смогут оформить землю в собственность в течение 6 лет бесплатно.

Закон разработан Минмособлимуществом для того, чтобы поощрить и удержать высококвалифицированные кадры областного здравоохранения, а также помочь им решить жилищный вопрос.