РИАМО - 4 авг. Врачи 36 специальностей смогут бесплатно получить в пользование земельный участок в одном из 31 муниципалитета Подмосковья, где существует необходимость в специалистах данного профиля, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Закон о безвозмездном предоставлении земли в пользование работникам медучреждений Подмосковья для строительства жилья и личного подсобного хозяйства подписал 8 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев. Предполагается выдавать участки площадью 10-15 соток. Их будут передавать врачам.
После строительства дома медработники смогут оформить землю в собственность в течение 6 лет бесплатно.
Закон разработан Минмособлимуществом для того, чтобы поощрить и удержать высококвалифицированные кадры областного здравоохранения, а также помочь им решить жилищный вопрос.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии