РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. Мытищинское управление ЗАГС поздравляет с 50-летием супружеской жизни Корешковых Евгения и Валентину, сообщается на сайте администрации горокруга.

50-лет совместной жизни – «золотая» свадьба, особый праздник. Чествование юбиляров прошло в торжественной обстановке Мытищинского управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области.

В сообщении уточняется, что супруги – жители Мытищ, имеют стаж работы более 55 лет. В настоящее время Корешковы, находясь на пенсии, продолжают свою трудовую деятельность. Супруги достойно воспитали дочь.

Юбилярам вручили подарочный набор и поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.