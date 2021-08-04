РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Подольский театр-студия «Артель» номинировали на награду в главной зрительской премии страны «Звезда театрала», началось онлайн-голосование, сообщает администрация округа.

Дирекция ежегодной международной общественной премии зрительских симпатий «Звезда театрала» сформировала лонг-лист из 19 номинаций, в который вошли 180 претендентов на награду, в том числе и подольский Народный драматический театр-студия «Артель» в номинации «Лучший любительский театр». Вместе с подольским театром на премию в номинации претендуют еще девять театров из других городов — Тюмени, Новосибирска, Зеленограда, Хабаровска и Санкт-Петербурга.

Поддержать театр можно голосованием в лонг-листе до 31 августа, выбрав номинацию «Лучший любительский театр» и поставив отметку напротив названия театра — «Народный коллектив театр-студия «Артель», Подольск». В сентябре те из них, что наберут больше всего голосов, включат в шорт-лист, и в каждой номинации останется по три претендента на награду. Итоги объявят на торжественной церемонии вручения премии в театре Вахтангова в декабре. Проголосовать можно в режиме онлайн по ссылке.

Театр «Артель» работает и занимается на базе ДК «ЗиО», в текущем году отметит свое 25-летие. В репертуаре студии спектакли по пьесам Островского, Шекспира, Пушкина, Гоголя, Маршака, Олеши и других известных драматургов. Театр неоднократно становился победителем фестивалей различного уровня. Руководит коллективом Заслуженный работник культуры Московской области Ольга Огонькова.

«Звезда театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы своего существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что ее лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория.