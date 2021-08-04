РИАМО - 4 авг. «Институт «Мосинжпроект», который входит в состав одноименного инжинирингового холдинга города, был признан «BIM-компанией года» в составе клуба BIM-лидеров РФ по версии крупнейшего разработчика программного обеспечения Autodesk. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, данная награда вручена институту за достижение значительных результатов при проектировании различных зданий на основе технологии информационного моделирования (BIM).

«Выступая оператором ряда ключевых градостроительных программ российской столицы, холдинг уделяет большое внимание использованию передовых технологий в области проектирования и строительства, включая BIM. Получение звания «BIM-компании года» подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении», – сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что данная награда очень важна и для института, и для всего холдинга.

Применение BIM-технологии

Как пояснили в холдинге, на сегодняшний день портфель проектов, которые были разработаны с использованием BIM-технологии, включает в себя уникальные здания, объекты метро и городской инфраструктуры.

«Применение BIM-технологии позволяет проектировать масштабные и сложные сооружения более эффективно. Следуя мировым тенденциям цифровизации процессов в области проектирования и строительства, институт «Мосинжпроект» постоянно увеличивает пул проектов, разрабатываемых с применением BIM», — добавил директор ООО «Институт «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.

Крупные проекты

Он уточнил, что специалисты института применили BIM-технологии при проектировании станций «Терехово» и «Кунцевская» Большого кольца подземки, флагманского объекта Москвы - Национального космического центра.

«На данный момент BIM-модель объекта, сформированная по требованиям Мосгосэкспертизы, с присвоением всем элементам соответствующих классификаторов, проходит экспертизу», – сказал Черкесов.

Центр компетенций BIM

На сегодняшний день в холдинге «Мосинжпроект» проводится работа по развитию центра компетенций BIM. В частности там завершен набор первой волны специалистов управления BIM и проектного подразделения, проведен первый этап обучения по базовому курсу и сформирована программа дистанционного обучения.

«Наша цель — не только проектировать объекты в BIM, но и внедрять методологию, которая позволит охватить все производственные процессы», – добавил Кравцов.

Впервые «Мосинжпроект» применил BIM-технологии при реконструкции столичного стадиона «Лужники». Была создана конструктивная модель объекта, в которую внедрили все инженерные сети Большой спортивной арены. Данные технологии использовали и при разработке проекта Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Autodesk является крупнейшим в мире поставщиком ПО для промышленного и гражданского строительства. Каждый год компания определяет «BIM-лидеров» среди крупных проектных и архитектурно-строительных организаций РФ, добившихся выдающихся результатов с помощью применения BIM-технологии.