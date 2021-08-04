РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. В городском округе Мытищи проверят качество воды в реках, сообщается на сайте окружной администрации.

Исследования проб воды будут проводить по основным гидро-химическим показателям сотрудники ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу».

Для этого сотрудник лаборатории совместно с мытищинскими экологами произвела забор воды из 6 рек Мытищ: Яузы, Клязьмы, Борисовки, Сукромки, Учи и руслового пруда в деревне Рождественно.

Ход работ по забору проб воды в реке Яуза проконтролировал исполняющий обязанности заместителя главы администрации округа Сергей Покатило.