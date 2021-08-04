РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Региональный оператор проводит дезинфекцию мусорных контейнеров в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Региональный оператор по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов ООО «МСК-НТ» 2, 3 и 4 августа в микрорайоне Кузнечики выполняет работы по помывке и дезинфекции контейнеров, установленных на мусоросборочных площадках.

Так, 3 августа в работе были адреса по улице Генерала Стрельбицкого.