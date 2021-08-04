РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 авг. С начала года в подмосковном Домодедове 736 долгожителей в юбилей получили поздравительные адреса и памятные подарки от губернатора Московской области, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Подарочные наборы предоставляются в связи с круглыми датами, начиная с 80 лет в беззаявительном порядке.

Подробную информацию можно получить в Домодедовском управлении социальной защиты населения по телефону: 8(496)793-04-91.