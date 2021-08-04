РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Рабочие провели модернизацию сети уличного освещения во дворе на Заводской улице микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время начались работы по комплексному благоустройству дворовой территории домов №№22 и 24 по улице Заводской. В рамках проводимых работ будут полностью отремонтированы внутридворовые проезды, разрушенные тротуары, построены новые тротуары на месте «народных троп». Уже проведены работы по модернизации сети уличного освещения, все светильники заменены на точечные светодиодные, оголенные провода заменены на изолированные.

Параллельно проводятся работы по строительству новой детской игровой площадки, размер которой составит 450 квадратных метров. При благоприятных погодных условиях все работы будут завершены к 1 сентября.