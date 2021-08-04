РИАМО - 4 авг. Австралийские ученые выяснили, что чернушка посевная содержит вещество, которое может блокировать легочную инфекцию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Чернушка посевная (Nigella sativa) произрастает в Северной Африке и в Западной Азии. Это однолетнее травянистое растение семейства лютиковых. Оно содержит вещество тимохинон, которое способно связываться с S-белком SARS-CoV-2, тем самым не давая вирусу спровоцировать инфекцию в легких.

Это же соединение может блокировать цитокиновый шторм, часто наблюдающийся у пациентов с тяжелым течением Covid-19.

Исследования показали, что тимохитон также может применяться в лечении таких заболеваний как астма, экзема, а еще артрит и рассеянный склероз.

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