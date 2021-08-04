РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. В подмосковных Люберцах на участке дороги М-5 «Урал» построили подземный пешеходный переход, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Пешеходный переход находится на 23 км дороги М-5 «Урал».

«Самое главное, что подземный пешеходный переход сделан. М-5 «Урал» находится на реконструкции, эту часть дороги дорожники обещают завершить до 1 ноября. Понятно, в этом месте есть необходимость перехода через дорогу, он сделан качественно», - сказал Ружицкий.

По его словам, пешеходный переход новый, но стены уже разрисованы и измазаны.

«Мы будем просить федеральных подрядчиков смыть всю эту краску», - завершил глава.