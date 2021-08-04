РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В среду электроэнергию отключат на два часа в трех деревнях Подольска, сообщает администрация округа.

ПАО «Россети» — Московский регион в среду проведет плановое отключение электрической энергии в деревнях Меньшово, Валищево и Бережки. Света не будет два часа в любое время до 17:00.

Ранее АО «Мособлэнерго» провело плановое отключение электричества в частном секторе микрорайона Климовск (микрорайон Заречный), а также в старых границах города Подольска по адресам: улица Ленинградская, дома №№4, 4А, 4Б, Октябрьский проезд, дома №№13, 15.