РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. Со среды и до 13 августа на перекрестке Пролетарского проспекта, Талсинской и Заречной улиц в Щелкове пройдут работы по оптимизации и улучшению схемы дорожного движения, работы проходят в рамках второго этапа программы «Долой глупые пробки», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На перекрестке появится новый пешеходный переход с южной стороны перекрестка от Макдоналдса до ТЦ «Щелково», удобный прямой маршрут позволит сэкономить более 5 минут времени при переходе. Появится дополнительная полоса движения для поворота налево на Талсинскую улицу, что увеличит пропускную способность левого поворота в два раза. А на выезде от ТЦ «Кемп» на Пролетарский проспект установят светофор - это снизит количество аварийно-опасных ситуаций около ТЦ.

На период проведения работ возможны небольшие затруднения движения.