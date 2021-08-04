РИАМО - 4 авг. С начала летнего сезона причалы столичных речных вокзалов приняли более 100 тыс. человек, что втрое больше, чем за весь сезон речной навигации в 2020 году, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Основной причиной увеличения пассажиропотока стала масштабная реконструкция Северного речного вокзала, завершившаяся в минувшем году. После реконструкции Южного вокзала в 2022 году, он станет вторым важным речным портом, при этом пассажиров станет еще больше.
Кроме того, в этом году в 11 раз выросло число кораблей, которые отправляются в путешествия по России.
Он добавил, что в следующем году с Южного речного вокзала можно будет доплыть до Черного моря.
Кроме того, в 2022 году в столице запустят регулярный речной транспорт, который станет полноценной частью транспортной системы города. Он позволит москвичам и туристам экономить до часу времени в пути.
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