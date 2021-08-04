РИАМО - 4 авг. С начала летнего сезона причалы столичных речных вокзалов приняли более 100 тыс. человек, что втрое больше, чем за весь сезон речной навигации в 2020 году, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Основной причиной увеличения пассажиропотока стала масштабная реконструкция Северного речного вокзала, завершившаяся в минувшем году. После реконструкции Южного вокзала в 2022 году, он станет вторым важным речным портом, при этом пассажиров станет еще больше.

Кроме того, в этом году в 11 раз выросло число кораблей, которые отправляются в путешествия по России.

«Реконструкция Северного речного вокзала дала мощное развитие речному движению в городе — уже сегодня вокзал принимает и отправляет до 24 круизных судов в сутки. Мы видим, как возросла потребность в круизах по России», — отметил заммэра столицы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что в следующем году с Южного речного вокзала можно будет доплыть до Черного моря.

Кроме того, в 2022 году в столице запустят регулярный речной транспорт, который станет полноценной частью транспортной системы города. Он позволит москвичам и туристам экономить до часу времени в пути.

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